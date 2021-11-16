Otomobil stokçuluğunda pes dedirten yöntem! Site sakinlerinin yerlerini galerilere...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Yaklaşık üç sene önce bu siteden ev alan Ayhan Koç isimli kişi, yaşanan durumun olağandışı olduğunu belirterek şunları anlattı: Site yönetimimizi profesyonel olduğunu düşündüğümüz kişilere teslim ettik. Ancak bu kişilerin hizmetten ziyade para kazanmak amacında olduğunu anladık. Bunun en basit bir örneği ise otoparkımızın galericilere kiralandığını öğrenmemiz ile oldu. Yakın zamanda otoparkımızda birçok sıfır kilometre araç ile karşılaştık.