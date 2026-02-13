Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 2 ölü!

Amasya'nın Taşova ilçesinde petrolden yola çıkan TIR'a arkadan çarpan otomobil adeta hurdaya döndü. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren araçta bulunan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Taşova–Erbaa karayolunda meydana geldi. İstanbul'dan Aybastı istikametine seyir halinde olan Z.B. idaresindeki otomobil, iddiaya göre petrolden çıkarak ana yola giren İ.T. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ
Çarpmanın etkisiyle otomobil, TIR'ın dorsesinin altına girdi. Araç sürücüsü Z.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ü.Ç., olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.