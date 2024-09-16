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Giriş Tarihi: 16.9.2024 14:45 Son Güncelleme: 16.9.2024 15:04

Otomobil üst geçitten düştü, Merve Kübra öldü

Konya’da üst geçitten aşağıya düşen otomobilin 26 yaşındaki sürücüsü Merve Kübra Gümüşlü feci şekilde can verdi.

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Otomobil üst geçitten düştü, Merve Kübra öldü

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'ni Dumlupınar Mahallesi'ne bağlayan Uluyayla Köprüsü'nde saat 13.30 sıralarında Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Bariyerlerin kırılması üzerine otomobil metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu Merve Kübra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil üst geçitten düştü, Merve Kübra öldü
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