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Giriş Tarihi: 1.11.2023

Otoparkta kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Otoparkta kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul Avcılar'da önceki gün akşam saatlerinde bir otoparkta yapımcı ve yönetmen Caner Şahin ve Renkler Dayanışma Derneği Başkanı Murat Aydemir, tartışma yaşadıkları kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aydemir olay yerinde hayatını kaybederken Şahin ise ağır yaralandı. Saldırıyı öğrenerek otoparka gelen Aydemir ve Şahin'in yakınları sinir krizi geçirdi. Çevik kuvvetin aldığı önlem altında olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Aydemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Otoparkta kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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