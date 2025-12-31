Haberler Yaşam Haberleri Otoyol ve köprü geçişlerinde yeni tarife!
Giriş Tarihi: 31.12.2025 00:32 Son Güncelleme: 31.12.2025 00:34

Otoyol ve köprü geçişlerinde yeni tarife!

Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu.

Otoyol ve köprü geçişlerinde yeni tarife!
  • ABONE OL

Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerde yeni yılda uygulanacak olan fiyat tarifesi belli oldu.

İŞTE UYGULANACAK YENİ TARİFE!

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir." İfadelerine yer verildi.



  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Otoyol ve köprü geçişlerinde yeni tarife!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz