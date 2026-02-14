Haberler Yaşam Haberleri Otoyolda gişelere çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü öldü
Giriş Tarihi: 14.02.2026 15:54

Sakarya'da otoyolda bariyere ve ardından gişelere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü Yasin Çelik (25), yaşamını yitirdi.

DHA
Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yasin Çelik yönetimindeki 54 AKP 021 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta bariyerlere çarptıktan sonra savrularak beton gişe duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobil alev alırken, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtaki sürücü, jandarma ve çevrede toplanan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yasin Çelik'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

