Otoyolda tehlikeli şov pahalıya patladı! Ehliyeti iptal edildi, 66 bin TL ceza kesildi

İstanbul'da megakentin ana arterlerinden Kuzey Marmara Otoyolu'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Arnavutköy İlçesi Yassıören mevkii Edirne istikametinde 12 Ekim sabah saat 09.30 sıralarında seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

Otoyolda tehlikeli motor sürüşü böyle görüntülendi! Ehliyeti daimi iptal edildi... | Video

JANDARMA AFFETMEDİ

Motosikletin üzerinde ellerini bırakıp cep telefonu kullandığı anlar tespit edilen tehlikeli sürücü, İstanbul Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, trafik güvenliğini açıkça tehlikeye düşüren şahsın kimliğini kısa sürede belirleyerek yakaladı.

EHLİYETİ DAİMİ İPTAL EDİLDİ, 66 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yakalanan magandaya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince rekor ceza uygulandı. Şahsa tam 66 Bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesi ise bir daha trafiğe çıkamayacak şekilde daimi olarak iptal edildi. Hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" (TCK 179) suçundan adli tahkikat başlatılan şüpheli, gözaltına alındı. Sorumsuz sürücünün Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.