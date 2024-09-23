Haberler Yaşam Haberleri Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler
Giriş Tarihi: 23.9.2024 19:35

Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düğün konvoyu yapan bir grup, trafiği durdurarak dakikalarca halay çekti. Diğer araçların korna çalarak tepki vermesine aldırış etmeyen grup bir süre daha halay çektikten sonra yoluna devam etti. O anlar trafikte bekleyen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler

Trafiği durdurup halay çeken maganda görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'nin İzmit ilçesi E-5 Karayolunda düğün konvoyu yapan bir grup trafiği durdurarak halay çekmeye başladı.

Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLLARINA DEVAM ETTİLER!
Vatandaşların korna çalarak tepki vermesine aldırış etmeyen grup bir süre otoyolun ortasında halay çekti. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şahısların umursamazlığı pes dedirtti.

O ANLAR CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ
Tepki çeken görüntüler, trafikte bekleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler
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