Trafiği durdurup halay çeken maganda görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'nin İzmit ilçesi E-5 Karayolunda düğün konvoyu yapan bir grup trafiği durdurarak halay çekmeye başladı.

Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLLARINA DEVAM ETTİLER!

Vatandaşların korna çalarak tepki vermesine aldırış etmeyen grup bir süre otoyolun ortasında halay çekti. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şahısların umursamazlığı pes dedirtti.

O ANLAR CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Tepki çeken görüntüler, trafikte bekleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.