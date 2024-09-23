Video Haber Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler
Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler

Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler

23.09.2024 | 19:15

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düğün konvoyu yapan bir grup, trafiği durdurarak dakikalarca halay çekti. Diğer araçların korna çalarak tepki vermesine aldırış etmeyen grup bir süre daha halay çektikten sonra yoluna devam etti. O anlar trafikte bekleyen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler 00:26
Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler 23.09.2024 | 19:15
Şehit Şeyda Yılmaz’ı öldüren şüpheliye tutuklama talebi 00:45
Şehit Şeyda Yılmaz’ı öldüren şüpheliye tutuklama talebi 23.09.2024 | 17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tarafından yapılan son açıklamalar, savaşı bölgeye yayma çabalarının açık tezahürüdür | Video 15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”İsrail tarafından yapılan son açıklamalar, savaşı bölgeye yayma çabalarının açık tezahürüdür” | Video 23.09.2024 | 08:46
Teröristlerin korkulu rüyası: Jandarma komandolar! SABAH 3 bin rakımlı üs bölgesinde 06:16
Teröristlerin korkulu rüyası: Jandarma komandolar! SABAH 3 bin rakımlı üs bölgesinde 23.09.2024 | 07:00
Lübnan- İsrail- Irak üçgeninde sıcak saatler! 04:51
Lübnan- İsrail- Irak üçgeninde sıcak saatler! 22.09.2024 | 23:44
Ardahan kent merkezinde yılkı atları görsel şölen oluşturdu 00:25
Ardahan kent merkezinde yılkı atları görsel şölen oluşturdu 22.09.2024 | 22:23
Başkan Erdoğan Türkevi’nin önünde yoğun ilgiyle karşılandı | Video 01:13
Başkan Erdoğan Türkevi'nin önünde yoğun ilgiyle karşılandı | Video 22.09.2024 | 09:31
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör örgütü gibi saldırıyor 15:54
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör örgütü gibi saldırıyor 21.09.2024 | 13:33
Bölücü terör örgütüne operasyon: Havalimanında yakalandı 00:31
Bölücü terör örgütüne operasyon: Havalimanında yakalandı 21.09.2024 | 11:21
’Kuyu-27’ operasyonu: 32 şüpheli yakalandı 01:05
'Kuyu-27' operasyonu: 32 şüpheli yakalandı 21.09.2024 | 08:23
Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Teröristlerin tepelerine bindik! Terörü kaynağında bitiriyoruz | Video 25:09
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Teröristlerin tepelerine bindik! Terörü kaynağında bitiriyoruz" | Video 20.09.2024 | 15:09
ANKA 3 hedefi 12’den vurdu 01:46
ANKA 3 hedefi 12'den vurdu 20.09.2024 | 11:17
Türkiye’ye siber güvenlik kalkanı: Kritik adım atılıyor! Tek çatı altında olacak 05:39
Türkiye'ye siber güvenlik kalkanı: Kritik adım atılıyor! Tek çatı altında olacak 20.09.2024 | 11:15
İstanbul’da GÜRZ-15 operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:06
İstanbul'da "GÜRZ-15" operasyonu: 16 gözaltı | Video 20.09.2024 | 11:03
23 ilde DEAŞ’a yönelik 5 gündür devam eden Gürz-15 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı | Video 00:34
23 ilde DEAŞ’a yönelik 5 gündür devam eden “Gürz-15” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı | Video 20.09.2024 | 08:22
İzmit’te sahte altın operasyonu: 2 şüpheli suçüstü yakalandı 00:13
İzmit’te sahte altın operasyonu: 2 şüpheli suçüstü yakalandı 19.09.2024 | 22:26
Savaştan özel görüntüler A Haber’de! 04:55
Savaştan özel görüntüler A Haber'de! 19.09.2024 | 22:24
Kocaeli’de kaçakçılığa darbe! Binlerce cinsel içerikli hap ve içecek ele geçirildi 00:48
Kocaeli’de kaçakçılığa darbe! Binlerce cinsel içerikli hap ve içecek ele geçirildi 19.09.2024 | 22:06
Görüntü Düzce’den! Kamyon sürücüsü ambulansa dakikalarca yol vermedi 00:43
Görüntü Düzce’den! Kamyon sürücüsü ambulansa dakikalarca yol vermedi 19.09.2024 | 20:15
İsrail’in saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Cevapsız kalmayacak 15:25
İsrail'in saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Cevapsız kalmayacak 19.09.2024 | 17:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA