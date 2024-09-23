Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düğün konvoyu yapan bir grup, trafiği durdurarak dakikalarca halay çekti. Diğer araçların korna çalarak tepki vermesine aldırış etmeyen grup bir süre daha halay çektikten sonra yoluna devam etti. O anlar trafikte bekleyen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.