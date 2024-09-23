Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düğün konvoyu yapan bir grup, trafiği durdurarak dakikalarca halay çekti. Diğer araçların korna çalarak tepki vermesine aldırış etmeyen grup bir süre daha halay çektikten sonra yoluna devam etti. O anlar trafikte bekleyen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler 23.09.2024 | 19:15
00:45
Şehit Şeyda Yılmaz’ı öldüren şüpheliye tutuklama talebi 23.09.2024 | 17:47
15:46
06:16
04:51
Lübnan- İsrail- Irak üçgeninde sıcak saatler! 22.09.2024 | 23:44
00:25
Ardahan kent merkezinde yılkı atları görsel şölen oluşturdu 22.09.2024 | 22:23
01:13
Başkan Erdoğan Türkevi'nin önünde yoğun ilgiyle karşılandı | Video 22.09.2024 | 09:31
15:54
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör örgütü gibi saldırıyor 21.09.2024 | 13:33
00:31
Bölücü terör örgütüne operasyon: Havalimanında yakalandı 21.09.2024 | 11:21
01:05
'Kuyu-27' operasyonu: 32 şüpheli yakalandı 21.09.2024 | 08:23
25:09
01:46
ANKA 3 hedefi 12'den vurdu 20.09.2024 | 11:17
05:39
01:06
İstanbul'da "GÜRZ-15" operasyonu: 16 gözaltı | Video 20.09.2024 | 11:03
00:34
00:13
İzmit’te sahte altın operasyonu: 2 şüpheli suçüstü yakalandı 19.09.2024 | 22:26
04:55
Savaştan özel görüntüler A Haber'de! 19.09.2024 | 22:24
00:48
00:43
Görüntü Düzce’den! Kamyon sürücüsü ambulansa dakikalarca yol vermedi 19.09.2024 | 20:15