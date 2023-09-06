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Giriş Tarihi: 6.9.2023 18:47 Son Güncelleme: 6.9.2023 18:54

Öz dayısına yeğeninden kurşun!

Afyonkarahisar’ın Erenler Mahallesi'nde yeğen, dayısına kurşun yağdırdı.

Gökhan KOCAASLAN
Öz dayısına yeğeninden kurşun!

Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesinde güpegündüz yeğen dehşeti yaşandı. Sabah saatlerinde yeğeni ile tartışma yaşayan İbrahim Kazak ve yeğeni E.S., aralarında yaşanan tartışma nedeniyle emniyette ifade verdikleri ortaya çıktı.

Maktül ile zanlının emniyetten ayrıldıktan sonra yeni bir tartışmanın fitilinin alevlendiği ve yeğen E.S.'nin öz dayısı İbrahim Kazak'ı av tüfeği ile vurarak öldürdüğü öğrenildi. Etraftaki vatandaşların araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Kazak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtilirken Kadir Kazak'ın ise yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Öte yandan zanlının Erenler eski muhtarının yeğeni olduğu öğrenilirken, emniyete teslim olduğu öğrenildi.

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Öz dayısına yeğeninden kurşun!
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