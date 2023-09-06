Öz dayısına yeğeninden kurşun!

Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesinde güpegündüz yeğen dehşeti yaşandı. Sabah saatlerinde yeğeni ile tartışma yaşayan İbrahim Kazak ve yeğeni E.S., aralarında yaşanan tartışma nedeniyle emniyette ifade verdikleri ortaya çıktı.

Maktül ile zanlının emniyetten ayrıldıktan sonra yeni bir tartışmanın fitilinin alevlendiği ve yeğen E.S.'nin öz dayısı İbrahim Kazak'ı av tüfeği ile vurarak öldürdüğü öğrenildi. Etraftaki vatandaşların araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Kazak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtilirken Kadir Kazak'ın ise yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Öte yandan zanlının Erenler eski muhtarının yeğeni olduğu öğrenilirken, emniyete teslim olduğu öğrenildi.