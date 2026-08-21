Özgür Özel’den olay gaf! İstanbul’un Fethi’ni bilemedi: Sosyal medyada gündem oldu

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret ve program kapsamında Trabzon'a geldi. İl merkezindeki esnaflarla bir araya gelen Özel, ziyaretleri esnasında şıra içmek ve yöresel helva yemek amacıyla bir dükkana girdi. Dükkan içerisinde ikram edilen şırayı tadan ve ürünün Manisa'dan gelme bir gelenek olduğunu vurgulamak isteyen Özgür Özel, sözü Osmanlı tarihine ve Fatih Sultan Mehmet'e getirdi.
Özgür Özel konuşmasında Fatih Sultan Mehmet'in Manisa'da yetiştiğini hatırlattı. Yeni Parti lideri, İstanbul'un Fethi'nin tarihini söylerken olay bir gafa imza attı. Özel, "Bu Fatih Sultan Mehmet'ten. Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti, 1483'te İstanbul'u fethetti..." ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'den İstanbul'un Fethi gafı | Video
İstanbul'un 1453 olan fethi tarihini 1483 olarak ifade eden Özgür Özel'in gafı sosyal medyada çok konuşuldu.
BU İLK SKANDALI DEĞİL! YOLSUZLUKLARIN BAŞMİMARI İLE AYNI KEFEYE KOYDU
Özgür Özel, İstanbul'un fethinin 572. yılına ilişkin paylaştığı mesajında, "Fatih Sultan Mehmet'in cesaretine, Atatürk'ün Cumhuriyet vizyonuna sahip çıkmayı daima sürdüreceğiz." derken hazırlattığı görselde de tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu, İstanbul'u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet ile Kurtuluş Savaşı'nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir tuttu.
Özgür Özel'in akla ziyan paylaşımına vatandaşlar "İstanbul'u yağmalayan suçlu ile İstanbul'u fetheden komutan aynı olur mu?" şeklinde tepki göstermişti.
Özgür Özel daha önce de; kirli algı operasyonlarına Fatih Sultan Mehmet'i alet etmişti
Yandaş NOW TV'ye konuk olan Özgür Özel, akıllara durgunluk veren yorumuyla diploma kararı üzerinden İstanbul Üniversitesi rektörünü hedef almıştı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ciddiyetsiz türbe ziyareti tepki çekti | Video
"BIRAK OLDUĞU YERDE KALSIN"
Özel; "İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet böyle bir adamın rektör olacağını bilseydi kardeşim değmez derdi ya, böyle bir kifayetsizin geleceğini bilseydi bırak olduğu yerde kalsın derdi" ifadelerine yer vermişti.