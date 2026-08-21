Özgür Özel’den olay gaf! İstanbul’un Fethi’ni bilemedi: Sosyal medyada gündem oldu

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret ve program kapsamında Trabzon'a geldi. İl merkezindeki esnaflarla bir araya gelen Özel, ziyaretleri esnasında şıra içmek ve yöresel helva yemek amacıyla bir dükkana girdi. Dükkan içerisinde ikram edilen şırayı tadan ve ürünün Manisa'dan gelme bir gelenek olduğunu vurgulamak isteyen Özgür Özel, sözü Osmanlı tarihine ve Fatih Sultan Mehmet'e getirdi.