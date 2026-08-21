Haberler Yaşam Haberleri Özgür Özel'den olay gaf! İstanbul'un Fethi'ni bilemedi: Sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 21.08.2026 15:49 Son Güncelleme: 21.08.2026 16:11

Özgür Özel'den olay gaf! İstanbul'un Fethi'ni bilemedi: Sosyal medyada gündem oldu

CHP Genel Başkanlığı koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden Özgür Özel Yeni Parti'yi kurdu. Yeni Parti için Trabzon'da düzenlenen bir etkinlikte Özel girdiği dükkanda yaptığı gafla akıllara durgunluk verdi. Özel, "Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti, 1483'te İstanbul'u fethetti..." ifadelerini kullandı. Özel'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Özgür Özel’den olay gaf! İstanbul’un Fethi’ni bilemedi: Sosyal medyada gündem oldu
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret ve program kapsamında Trabzon'a geldi. İl merkezindeki esnaflarla bir araya gelen Özel, ziyaretleri esnasında şıra içmek ve yöresel helva yemek amacıyla bir dükkana girdi. Dükkan içerisinde ikram edilen şırayı tadan ve ürünün Manisa'dan gelme bir gelenek olduğunu vurgulamak isteyen Özgür Özel, sözü Osmanlı tarihine ve Fatih Sultan Mehmet'e getirdi.

Özgür Özel konuşmasında Fatih Sultan Mehmet'in Manisa'da yetiştiğini hatırlattı. Yeni Parti lideri, İstanbul'un Fethi'nin tarihini söylerken olay bir gafa imza attı. Özel, "Bu Fatih Sultan Mehmet'ten. Fatih Sultan Mehmet Manisa'da yetişti, 1483'te İstanbul'u fethetti..." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den İstanbul'un Fethi gafı | Video

İstanbul'un 1453 olan fethi tarihini 1483 olarak ifade eden Özgür Özel'in gafı sosyal medyada çok konuşuldu.

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Özgür Özel, İstanbul'un fethinin 572. yılına ilişkin paylaştığı mesajında, "Fatih Sultan Mehmet'in cesaretine, Atatürk'ün Cumhuriyet vizyonuna sahip çıkmayı daima sürdüreceğiz." derken hazırlattığı görselde de tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu, İstanbul'u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet ile Kurtuluş Savaşı'nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir tuttu.

Özgür Özel'in akla ziyan paylaşımına vatandaşlar "İstanbul'u yağmalayan suçlu ile İstanbul'u fetheden komutan aynı olur mu?" şeklinde tepki göstermişti.

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Yandaş NOW TV'ye konuk olan Özgür Özel, akıllara durgunluk veren yorumuyla diploma kararı üzerinden İstanbul Üniversitesi rektörünü hedef almıştı.

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"BIRAK OLDUĞU YERDE KALSIN"

Özel; "İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet böyle bir adamın rektör olacağını bilseydi kardeşim değmez derdi ya, böyle bir kifayetsizin geleceğini bilseydi bırak olduğu yerde kalsın derdi" ifadelerine yer vermişti.

#MANİSA #TRABZON #ÖZGÜR ÖZEL #KEMAL KILIÇDAROĞLU

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Özgür Özel'den olay gaf! İstanbul'un Fethi'ni bilemedi: Sosyal medyada gündem oldu
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