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Giriş Tarihi: 7.10.2026 14:32

Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de zirve mücadelesi

EuroLeague’de ilk üç haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe Tarfin, Atina deplasmanında Panathinaikos’a konuk olacak. Sezona 3’te 3’le başlayan iki ekibi buluşturacak Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı, haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak. Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, yayın bilgileri…

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Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de zirve mücadelesi
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de yakaladığı galibiyet serisini Yunanistan deplasmanında sürdürmek için parkeye çıkacak. Sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında alacağı sonuçla üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Maç öncesinde yayın programı, başlama saati ve iki ekibin son durumu da belli oldu.

PANATHINAIKOS-FENERBAHÇE TARFIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 4. haftasında oynanacak Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı 8 Ekim Perşembe günü saat 21.15'te başlayacak. Mücadele, Atina'daki Telekom Center Athens'ta oynanacak.

Sarı-lacivertliler, Yunanistan deplasmanından galibiyetle dönerek Avrupa'daki kayıpsız başlangıcını devam ettirmeye çalışacak.

PANATHINAIKOS-FENERBAHÇE TARFIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Panathinaikos ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki EuroLeague mücadelesi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın saat 21.15'te başlayacak.

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FENERBAHÇE TARFIN EUROLEAGUE'DE 3'TE 3 YAPTI

Fenerbahçe Tarfin, yeni EuroLeague sezonuna üç galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler ilk haftada Virtus Bologna'yı 78-68, ardından Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti.

Üçüncü haftada Dubai Basketball'u ağırlayan Fenerbahçe, parkeden 76-66 üstün ayrılarak serisini sürdürdü.

PANATHINAIKOS DA KAYIPSIZ BAŞLADI

Panathinaikos da ilk üç EuroLeague karşılaşmasında yenilgi yaşamadı. Yunanistan temsilcisi Paris Basketball'u 91-72, ASVEL'i 102-79, Maccabi Tel Aviv'i ise 90-67 mağlup etti.

İki ekibin de 3'te 3 ile Atina'daki randevuya çıkacak olması, dördüncü haftanın dikkat çeken eşleşmelerinden birini ortaya çıkarıyor.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU

  • Panathinaikos: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet
  • Fenerbahçe Tarfin: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet
  • Valencia Basket: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet
  • Partizan: 3 maç, 3 galibiyet, 0 mağlubiyet
  • Olympiacos: 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet
  • Barcelona: 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet

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Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de zirve mücadelesi
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