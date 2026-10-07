Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de zirve mücadelesi

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de yakaladığı galibiyet serisini Yunanistan deplasmanında sürdürmek için parkeye çıkacak. Sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında alacağı sonuçla üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Maç öncesinde yayın programı, başlama saati ve iki ekibin son durumu da belli oldu.
EuroLeague'in 4. haftasında oynanacak Panathinaikos-Fenerbahçe Tarfin maçı 8 Ekim Perşembe günü saat 21.15'te başlayacak. Mücadele, Atina'daki Telekom Center Athens'ta oynanacak.
Sarı-lacivertliler, Yunanistan deplasmanından galibiyetle dönerek Avrupa'daki kayıpsız başlangıcını devam ettirmeye çalışacak.
Fenerbahçe Tarfin, yeni EuroLeague sezonuna üç galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler ilk haftada Virtus Bologna'yı 78-68, ardından Bayern Münih'i 100-76 mağlup etti.
Üçüncü haftada Dubai Basketball'u ağırlayan Fenerbahçe, parkeden 76-66 üstün ayrılarak serisini sürdürdü.
Panathinaikos da ilk üç EuroLeague karşılaşmasında yenilgi yaşamadı. Yunanistan temsilcisi Paris Basketball'u 91-72, ASVEL'i 102-79, Maccabi Tel Aviv'i ise 90-67 mağlup etti.
İki ekibin de 3'te 3 ile Atina'daki randevuya çıkacak olması, dördüncü haftanın dikkat çeken eşleşmelerinden birini ortaya çıkarıyor.