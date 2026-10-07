Trabzonspor-Nanterre maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa serüveni bugün başlıyor!

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ SAHAYA ÇIKIYOR

Bordo-mavili ekip için Nanterre karşılaşmasının ayrı bir anlamı bulunuyor. Trabzonspor, bu maçla birlikte Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını oynayacak ve organizasyonda yer alan 15. Türk takımı olacak. Trabzonspor şimdi bu listeye galibiyetle adım atmak için kendi parkesinde ter dökecek.