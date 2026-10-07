Trabzonspor-Nanterre maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa serüveni bugün başlıyor!

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, Trabzonspor için Avrupa yolculuğunun ilk durağı olacak. Bordo-mavililer, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyor. Trabzonspor-Nanterre maçı öncesinde saat ve karşılaşma programına ilişkin ayrıntılar da belli oldu.
Trabzonspor'un Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavı 7 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Bordo-mavililer, Nanterre 92'yi saat 19.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda ağırlayacak. Trabzonspor böylece kulüp tarihinde ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde parkeye çıkacak.
Basketbol Takımımız Avrupa Sahnesinde ❤️💙 🆚 Nanterre 92 ⏰ 19.00 📍 Hayri Gür Spor Salonu— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 6, 2026
Bordo-mavili ekip için Nanterre karşılaşmasının ayrı bir anlamı bulunuyor. Trabzonspor, bu maçla birlikte Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını oynayacak ve organizasyonda yer alan 15. Türk takımı olacak. Trabzonspor şimdi bu listeye galibiyetle adım atmak için kendi parkesinde ter dökecek.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor'un rakipleri Fransa'dan Nanterre 92, Litvanya'dan Rytas Vilnius ve Azerbaycan'dan Sabah BC oldu.
Bordo-mavililer Nanterre karşılaşmasının ardından 14 Ekim'de Sabah BC'yi yine Trabzon'da ağırlayacak. Grup aşamasında alınacak sonuçlar, doğrudan son 16 turu ve play-in hattındaki yerleşimi belirleyecek.