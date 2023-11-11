Parasını gasbeden motosikletli 2 şüpheliyi cipiyle çarparak öldürdü

Dün yaşanan olayın görüntüleri, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Murat O. ile Elnur B.'nin yol kenarında cipin içinde oturan Dmytro C.'nin, aracının çevresinde bir süre tur attığı görüldü.
Motosikletten inen ikili cipin ön sol camını tabancayla kırıp, aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra para olan çantayı alıp kaçtı.
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KUCAĞINDAKİ ÇANTAYI ZORLA ALDILAR
Dmytro C., jandarmaya verdiği ilk ifadede, motosikletle cipin yanına yaklaşan Murat O. ile Elnur B.'nin tabanca kabzasıyla camı kırdığını anlattı. Tabancayla aracın içine doğru ateş edildiğini belirten Dmytro C., daha sonra kucağındaki çantayı zorla alıp kaçtıklarını söyledi.
TUTUKLANDI
Alanya'da cipindeki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla çarparak öldüren Ukrayna uyruklu Dmytro C., savcılık ifadesi sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Dmytro C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.