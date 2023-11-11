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Giriş Tarihi: 11.11.2023 16:58 Son Güncelleme: 11.11.2023 17:01

Parasını gasbeden motosikletli 2 şüpheliyi cipiyle çarparak öldürdü

Alanya'da cipindeki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla çarparak öldüren Ukrayna uyruklu Dmytro C. tutuklandı

AA
Parasını gasbeden motosikletli 2 şüpheliyi cipiyle çarparak öldürdü

Dün yaşanan olayın görüntüleri, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Murat O. ile Elnur B.'nin yol kenarında cipin içinde oturan Dmytro C.'nin, aracının çevresinde bir süre tur attığı görüldü.

Motosikletten inen ikili cipin ön sol camını tabancayla kırıp, aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra para olan çantayı alıp kaçtı.

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Kamera kayıtlarında, Dmytro C.'nin, bekleme halindeki cipini çalıştırıp, Murat O. ile Elnur B.'nin motosikletinin takip ettiği ve yaklaşık 300 metre takip sonrası da çarptığı anlar yer aldı.

KUCAĞINDAKİ ÇANTAYI ZORLA ALDILAR

Dmytro C., jandarmaya verdiği ilk ifadede, motosikletle cipin yanına yaklaşan Murat O. ile Elnur B.'nin tabanca kabzasıyla camı kırdığını anlattı. Tabancayla aracın içine doğru ateş edildiğini belirten Dmytro C., daha sonra kucağındaki çantayı zorla alıp kaçtıklarını söyledi.

TUTUKLANDI

Alanya'da cipindeki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla çarparak öldüren Ukrayna uyruklu Dmytro C., savcılık ifadesi sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Dmytro C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Parasını gasbeden motosikletli 2 şüpheliyi cipiyle çarparak öldürdü
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