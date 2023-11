Kendisi gasp eden 2 iki kişiye aracıyla çarparak ölümüne neden Ukraynalı turist tutuklandı | Video 11.11.2023 | 16:54 Antalya’da kendisini silah zoruyla gasp eden motosikletli 2 şüpheliye aracıyla çarparak ölümlerine neden olduktan sonra adliyeye sevk edilen Ukraynalı turist tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dün Alanya ilçesinde meydana gelen gasp olayında Ukraynalı Dmytro C., 35 bin avro bulunan çantasını kendisini silah zoruyla gasp eden motosikletli Azerbaycan uyruklu Murat O. ve Elnur B. şüphelileri, aracıyla takip edip çarparak ölümüne neden olmuştu. Gözaltına alınan Dmytro C. bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Dmytro C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Dmytro C'nin e-ticaret ile uğraştığı öğrenildi.