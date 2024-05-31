Video Yaşam Polis operasyonunda kumaşların içine gizlenmiş 4 kilo 36 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Polis operasyonunda kumaşların içine gizlenmiş 4 kilo 36 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

Polis operasyonunda kumaşların içine gizlenmiş 4 kilo 36 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video

31.05.2024 | 14:51

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda kumaşlar içine gizlenmiş 4 kilo 36 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimi tarafından yapılan çalışmalarda Edremit ilçesinde bir araca yönelik yapılan operasyon yapıldı. Aracın bagaj kısmında bulunan paketli elbise kumaşları içerisine gizlenmiş şekilde toplam 4 Kilo 36 gram Metamfetamin uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak T.İ.(25), M.B.(27) ve S.S.(24) narkotuk madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor.
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