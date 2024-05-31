Video Yaşam Evde eşini beklerken hırsızlarla göz göze geldi... Hırsızların kaçış anları kamerada | Video
Evde eşini beklerken hırsızlarla göz göze geldi... Hırsızların kaçış anları kamerada | Video

Evde eşini beklerken hırsızlarla göz göze geldi... Hırsızların kaçış anları kamerada | Video

31.05.2024 | 15:34

Osmaniye’de apartmanda bir eve giren kadın hırsızlar, salonda yatan ev sahibi ile göz göze geldi. Girdikleri dairede ev sahibini gören hırsızlar hızla apartmanda kaçtı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Düziçi ilçesinde İrfanlı Mahallesi Çocuk Güvenpark sitesinde oturan öğretmen Mehmet Canpolat, işten geldikten sonra evinin salonunda dinlendiği sırada dış kapının açıldığını fark etti. Eşinin geldiğini sanan Canpolat kapıya yöneldiği sırada eve giren kadın hırsızlarla göz göze geldi. Girdikleri evde ev sahibi ile karşılaşan S.T. ve Ş.T. apartmanda kaçtı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan, S.T. ve Ş.T.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğunu tespit edildi.

Evde dinlendiği sırada kapı sesini duyduğunu ve eşinin geldiğini sandığını söyleyen Mehmet Canpolat, "Okuldan geldikten sonra burada uzanıyordum eşim gelecekti. Bir anda kapı açıldı içeri birisi girdi. Bir baktım siyah elbisenin birisiydi ama eşimin elbisesi değildi. Yabancı olduğunu fark ettim kimsin diye ses çıkardığımda bir anda beni fark etti. Tam ben kapıya döndüm de iki kişi olduğunu fark ettim. Bir kapalı bayanın yanında bir açık bir kadın daha vardı. Hızlı bir şekilde merdivenden aşağıya koştular. Ben de arkadan bağırdım gel buraya falan derken panik yapsınlar, bir şekilde bir yere saklansınlar diye, kaçmasınlar diye. Tam o sürede onların hızlı bir şekilde gittiğini fark edince yakalayamayacağımı anlayınca sitemizin güvenlik görevlisini aradım. Binada hırsız var, kapıyı tut dedim. Sonra biz aşağıya indiğimizde zaten güvenlik görevlisi geldiğinde zaten hırsızlar kaçmıştı. Ama polisler kısa sürede hırsızları yakaladı. Yakalandıklarında üzerlerinde plastik bir alet varmış onlarla kapıları profesyonel bir şekilde açıyorlarmış" dedi.

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