Evde eşini beklerken hırsızlarla göz göze geldi... Hırsızların kaçış anları kamerada | Video
Osmaniye’de apartmanda bir eve giren kadın hırsızlar, salonda yatan ev sahibi ile göz göze geldi. Girdikleri dairede ev sahibini gören hırsızlar hızla apartmanda kaçtı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Evde dinlendiği sırada kapı sesini duyduğunu ve eşinin geldiğini sandığını söyleyen Mehmet Canpolat, "Okuldan geldikten sonra burada uzanıyordum eşim gelecekti. Bir anda kapı açıldı içeri birisi girdi. Bir baktım siyah elbisenin birisiydi ama eşimin elbisesi değildi. Yabancı olduğunu fark ettim kimsin diye ses çıkardığımda bir anda beni fark etti. Tam ben kapıya döndüm de iki kişi olduğunu fark ettim. Bir kapalı bayanın yanında bir açık bir kadın daha vardı. Hızlı bir şekilde merdivenden aşağıya koştular. Ben de arkadan bağırdım gel buraya falan derken panik yapsınlar, bir şekilde bir yere saklansınlar diye, kaçmasınlar diye. Tam o sürede onların hızlı bir şekilde gittiğini fark edince yakalayamayacağımı anlayınca sitemizin güvenlik görevlisini aradım. Binada hırsız var, kapıyı tut dedim. Sonra biz aşağıya indiğimizde zaten güvenlik görevlisi geldiğinde zaten hırsızlar kaçmıştı. Ama polisler kısa sürede hırsızları yakaladı. Yakalandıklarında üzerlerinde plastik bir alet varmış onlarla kapıları profesyonel bir şekilde açıyorlarmış" dedi.
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