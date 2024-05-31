Tunceli’de 50 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon: 17 gözaltı | Video
Tunceli’de escort temin etme vaadiyle 50 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi. Tunceli merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Mayıs 2024 tarihinde Denizli ve Kocaeli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak Tunceli'ye getirilen 17 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından 31 Mayıs 2024 tarihinde adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 21 adet cep telefonu, 31 adet sim kart, 10 adet bankamatik kartı, 2 adet tablet, 1 adet laptop, 1 adet para akışının not edildiği ajanda, 1 adet para sayma makinesi, 122 bin 700 TL ve 100 dolara el konuldu.
Ayrıca şüphelilerin yapılan sorgusunda çete lideri M.K.'nin suçtan elde ettiği gelirin yüzde altmışını kendine ayırdığı, yüzde kırkını ise çalıştırdığı diğer şüphelilere dağıttığı tespit edilirken, çetenin escort temin etme yöntemiyle ülke genelinde 2 yılda yaklaşık 50 milyonluk vurgun yaptığı değerlendiriliyor.
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