Şanlıurfa’da terör operasyonu: 11 gözaltı | Video
Şanlıurfa’da jandarma düzenlenen terör operasyonunda aralarında DEM Parti Suruç Belediye Meclis Üyelerinin de olduğu 11 zanlı gözaltına alındı.
Mart ayında gerçekleştirilen operasyonda ise 21 zanlı gözaltına alınmış, bu zanlılardan 17'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.
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