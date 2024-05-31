Bayrampaşa'da eşi ve kızını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Bayrampaşa'da ayrı yaşadığı eşi ile kızını öldürdükten sonra polise teslim olan Seydi Şahin adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Polisteki ifadesinde suçunu kabul itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenilen Seydi Şahin, boşanma aşamasında olduğu eşine geri dönmesi için uzun süredir ikna etmeye çalıştığı belirlendi. Talihsiz kadının daha önce eşiyle yaşadığı bir tartışmadan sonra İstanbul'da yaşayan kızının yanına geldiği tespit edildi. 2 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayda kullandığı ruhsatsız 9 mm çapındaki silah ise incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.
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