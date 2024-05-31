Depremzedelerin kaldığı 8 konteyner alevlere teslim oldu | Video
Osmaniye’de depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu. Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken 8 konteyner yangından zarar gördü.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangına müdahale anları ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
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