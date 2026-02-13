Paravan şirketlerle kurulan aklama ağına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sayılı soruşturma kapsamında, paravan şirketler üzerinden kurulan geniş çaplı bir para aklama organizasyonu deşifre edildi. Soruşturmada şüphelilerin; gerçek kişilerin paravan olarak açtığı banka hesapları ve kurdukları şirketler üzerinden sistematik bir yapı oluşturduğu belirlendi. Para transferlerinin takibi için arka planda ayrı bir muhasebe sistemi kurulduğu, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin bu sisteme dahil edildiği tespit edildi.

KRİPTO ÜZERİNDEN AKLANDI

Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirlerin kaynağından uzaklaştırılarak çeşitli finansal işlemlerden geçirdiği, e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama mekanizması kurulduğu değerlendirildi.

3 AŞAMALI ORGANİZASYON

Soruşturmanın ilk aşamasında 229 tüzel kişi ile 196 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu belirlendi.İkinci aşamada 93 tüzel kişi ve Özbey Şirketler Grubu'na bağlı 8 şirketin sisteme eklendiği tespit edildi. Üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ile 65 gerçek kişinin organizasyon içerisinde yer aldığı ortaya çıktı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında paravan şirket sahipleri ve yetkililerine ait olduğu belirlenen 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 meskene el konuldu.

58 GÖZALTI KARARI

İstanbul merkezli 17 ilde 58 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.