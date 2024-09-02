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Giriş Tarihi: 2.9.2024 09:10 Son Güncelleme: 2.9.2024 09:34

Düzce'de park halindeki TIR’a çarptı: Hayatını kaybetti!

Düzce’de, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü 26 yaşındaki Hasan Kayıkçı hayatını kaybetti.

DHA
Düzce’de park halindeki TIR’a çarptı: Hayatını kaybetti!

Feci kaza, saat 00.30 sıralarında Düzce-Akçakoca karayolunun Kabalak Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Düzce şehir merkezi istikametine giden Hasan Kayıkçı idaresindeki otomobil, sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki beton bariyerlere, ardından ise park halindeki TIR'a çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Hasan Kayıkçı, ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kayıkçı, ambulans içinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, sürücünün cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzce'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü

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Düzce'de park halindeki TIR’a çarptı: Hayatını kaybetti!
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