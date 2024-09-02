Düzce’de park halindeki TIR’a çarptı: Hayatını kaybetti!

Kazada otomobil sürücüsü Hasan Kayıkçı, ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kayıkçı, ambulans içinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, sürücünün cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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