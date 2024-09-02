Düzce'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
Düzce’de sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada bir kişi öldü.
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