Düzce'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü 02.09.2024 | 08:32 Düzce’de sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada bir kişi öldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu kabalak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Hasan Kayıkçı (27) idaresindeki otomobil sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kaza sebebiyle araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Kayıkçı hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.