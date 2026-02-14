Park tartışması cinayetle bitti

Beşiktaş'ta park meselesi yüzünden çıkan tartışma linç girişimine dönüştü. 70 yaşındaki F.T. ile 67 yaşındaki E.Ş. park meselesi nedeniyle tartıştı. E.Ş., yanındaki silahla F.T.'ye ateş etti. Vurulan F.T. yere düştü. Haberi alan F.T.'nin yakınları araçtaki E.Ş.'ye saldırdı. Otomobilinde darp edilen şüpheli, daha sonra araçtan çıkarılarak tekme ve yumruklarla dövüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.T.'yi hastaneye kaldırdı ancak F.T. kurtarılamadı. Görüntülerde F.T.'nin yakınları olduğu belirlenen A.B.(28), V.A.(32), C.A.(39) ve H.A.(62) gözaltına alındı. Tedavi altına alınan E.Ş.'nin kullandığı tabanca ele geçirildi. E.Ş.'nin ikametinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ile 506 adet fişek ele geçirildi.

