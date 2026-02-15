Park yeri cinayetinde 4 tutuklama

Beşiktaş
'ta 1 kişinin öldüğü araç park yeri nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Dikilitaş Mahallesi'nde park etme meselesi nedeniyle önceki gece çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ferşat Tellioğlu'nun hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye çıkartılan zanlılar, cumhuriyet savcılığınca sorgulanıp sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Ferşat Tellioğlu'nu silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli E.Ş. ile E.Ş'yi darp ettiği belirlenen şüpheliler A.B., V.A. ile C.A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Bir zanlı hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.