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Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:52

Parkta köpeğe işkence yapan şahısa gözaltı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, parkta köpeğe sopayla vurarak işkence yapan Hasan A. gözaltına alındı.

DHA
Parkta köpeğe işkence yapan şahısa gözaltı

Olay, 17 Aralık'ta General Emir Mahallesi'ndeki Süleyman Tarman Parkı'nda meydana geldi. Hasan Alıcı, yanında bulunan köpeğe sopayla vurarak yumruklayıp, işkence etmeye başladı.

Olayı görenler, cep telefonu kamerasıyla video çekip, sosyal medyada paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ise görüntüler üzerine, köpeğe eziyet eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde çalışma yapan ekipler, şüphelinin, Hasan A. olduğunu belirledi. Hasan A., adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Öte yandan görüntülerde, Hasan A.'nın elindeki sopa ile köpeğe vurduğu sonrasında ise hayvanı yumruklamaya devam ettiği görüldü.

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Parkta köpeğe işkence yapan şahısa gözaltı
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