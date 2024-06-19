Parlak bir genç kaza kurbanı

Feci kaza, 14 Haziran Cuma günü Tahtakale Mahallesi Melisa Sokak'ta meydana geldi. Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Furkan Samet Göktürk (16), okulun Ayyıldız robotik takımı mekanik kaptanı olarak ekibiyle birlikte katıldığı yarışmalardan derecelere girdi. Baba Şahin Göktürk, oğlu Furkan Samet'in başarısını tebrik etmek için Ekim 2023'te bir motosiklet hediye etti. İddiaya göre; 7 ay boyunca oturduğu siteden motosikletle hiç dışarı çıkmayan Furkan Samet, 14 Haziran Cuma günü karnesini aldıktan sonra eve geldi. Karne sevincini ailesiyle paylaşan Furkan Samet, babasının hediye olarak aldığı motosikletle arkadaşlarının yanına gitmek için yola çıktı.Doğum günü olan 17 Haziran'a 3 gün kala hayata veda eden Furkan Samet'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Avcılar'a getirildi. 15 Haziran Cumartesi günü Ispartakule Şehit Tahsin Gerekli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından memleketi Zonguldak'a götürülen Furkan Samet'in cenazesi, doğum gününe 1 gün kala Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu Köyü'nde toprağa verildi.Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 7444 Ayyıldız Robotik Takımı Mekanik Kaptanı Furkan Samet, yaptığı projelerle ekip arkadaşlarıyla birlikte ABD'nin California Eyaletinde düzenlenen FIRST Robotics Competition Aerospace Valley Regional yarışmasında 40 takımın katıldığı yarışmada, finallere kalarak yarışmayı 6'ncı tamamladı. Bu başarının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Furkan Samet ve takım arkadaşlarını bakanlıkta ağırladı. Robotik çalışmalarına devam eden Furkan Samet, gelecek yıl yine ABD'de yarışmalara katılmayı planlıyordu.Furkan Samet'in babası Şahin Göktürk, "Başarılı bir öğrenciydi, okuduğu okul da çok güzel bir okul. Robotik çalışmalara başladılar. Mekanik takımın kaptanıydı ve uluslararası yarışmalara katılıyorlardı. 6 ülke ve 56 okulun katıldığı bir yarışmada 6. olup inovasyon ödülü kazandılar. Takım arkadaşları onu Amerika'da temsil etti. Bu sene kendisi de Amerika'ya gitmeyi hedefliyordu. Vize pasaport başvuruları yapıyorduk, hazırlık aşamasındaydık, nasip olmadı. Kaza günü; karne aldığı gündü. Neşeliydi, gayet mutluydu. Eve gelmiş, üstünü değiştirmiş, anahtarları alıp çıkmış. Motosikleti 2023 yılının 10. ayında aldık. Kullandırtmıyorduk, ehliyet başvurusunda bulunmak için doğum gününü bekliyorduk. Ayın 17'si doğum günüydü. Doğum gününde ehliyet sınavlarına başvuracaktı, olmadı. Motosiklet ile sadece site içerisinde sürmesine izin veriyorduk. Oğlumun kaza yaptığı yolda bir sorun var. Bu kazadan önce yine aynı noktada bir otomobil bariyerlere çarparak iki kişi hayatını kaybetmiş. O yolun düzeltilmesini istiyorum, başka insanların başka gençlerin canı yanmasın" dedi.