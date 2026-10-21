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Giriş Tarihi: 21.10.2026 08:10

Pastırma sıcaklar ne zaman? 2026 Pastırma yazı için tarih verildi!

Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk havanın ardından gözler pastırma sıcakları tarihlerine çevrildi. Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmelerine göre ekim sonu ile kasım ortası arasında ılıman hava dalgası bekleniyor. Sonbaharın son güneşli günlerini müjdeleyen pastırma yazı için beklenen takvim çok yakında.

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Pastırma sıcaklar ne zaman? 2026 Pastırma yazı için tarih verildi!
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Yurt genelinde düşen sıcaklıklar kış mevsiminin etkisini hissettirirken dondurucu soğuklar öncesi son sıcak dalgası için geri sayım başladı. Yüksek basınç merkezlerinin etkisiyle şekillenecek olan atmosferik hareketlilik, gündüzleri ılık ve güneşli bir periyodu beraberinde getirecek. Türkiye'nin birçok bölgesinde termometrelerin yeniden yükselmesi bekleniyor.

2026 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Meteorolojik modellemeler ve atmosferik basınç analizleri doğrultusunda, 2026 yılı pastırma sıcaklarının 25 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasında etkisini göstermesi öngörülüyor. Ekim ayının son haftasıyla birlikte kademeli olarak yükselişe geçecek olan termometreler, özellikle kasım ayının ilk 10 gününde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

BU YIL PASTIRMA YAZI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Pastırma yazı, atmosferde oluşan durağan yüksek basınç alanlarına bağlı olarak geliştiği için süresi yıldan yıla farklılık gösteriyor. 2026 periyodu için yapılan tahminlerde, ılıman havanın bölgeye bağlı olarak 3 ila 10 gün arasında devam etmesi bekleniyor.

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Marmara ve Ege bölgelerinde güneşli periyot daha uzun hisssettirirken, iç kesimlerde duruma göre birkaç günlük geçişler görülebilecek.

PASTIRMA SICAKLARINDA HAVA NASIL OLACAK?

Bu özel meteorolojik dönem boyunca gündüz saatlerinde güneşli, açık ve rüzgarsız bir hava hakim olur. Ancak yüksek basıncın getirdiği durağanlık nedeniyle gece saatlerinde ayaz ve radyasyonel soğuma yaşanır. Gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkının 10-15 dereceye kadar çıkabileceği bu süreçte, sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis tabakaları oluşabilir.

Ancak pastırma sıcaklarının hemen öncesinde İstanbul'a yağış yeniden yüzünü gösterebilir.

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HANGİ BÖLGELER DAHA ÇOK ETKİLENECEK?

2026 pastırma yazı dalgası en belirgin şekilde Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde hissedilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde gündüz sıcaklıklarının 20-24 derece bandına kadar ulaşması öngörülüyor. Güneydoğu ve Akdeniz hatlarında ise sıcaklıklar zaten yüksek seyrettiğinden, mevsimsel geçiş hissi batı ve iç vilayetlerde daha belirgin yaşanacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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