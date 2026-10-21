Pastırma sıcaklar ne zaman? 2026 Pastırma yazı için tarih verildi!

PASTIRMA SICAKLARINDA HAVA NASIL OLACAK?

Bu özel meteorolojik dönem boyunca gündüz saatlerinde güneşli, açık ve rüzgarsız bir hava hakim olur. Ancak yüksek basıncın getirdiği durağanlık nedeniyle gece saatlerinde ayaz ve radyasyonel soğuma yaşanır. Gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkının 10-15 dereceye kadar çıkabileceği bu süreçte, sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis tabakaları oluşabilir.

Ancak pastırma sıcaklarının hemen öncesinde İstanbul'a yağış yeniden yüzünü gösterebilir.