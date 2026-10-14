Pastırma yazı denmişti, ortalığı sel aldı! 2026 Pastırma sıcakları ne zaman gelecek?

Ekim ayının başlarında, "Hava ısınıyor, pastırma sıcakları kapıda" söylentileri ve kısa süreli yumuşayan hava pek çok kişiye erken bir yaz sevinci yaşatmıştı. Ancak doğa planları altüst etti; beklenen kalıcı sıcaklık dalgası yerine son günlerde ortalığı sel götüren şiddetli yağışlar, rüzgar ve fırtınalar ülke genelinde etkisini gösterdi.