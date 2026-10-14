Pastırma yazı denmişti, ortalığı sel aldı! 2026 Pastırma sıcakları ne zaman gelecek?

Ekim ayının başlarında, "Hava ısınıyor, pastırma sıcakları kapıda" söylentileri ve kısa süreli yumuşayan hava pek çok kişiye erken bir yaz sevinci yaşatmıştı. Ancak doğa planları altüst etti; beklenen kalıcı sıcaklık dalgası yerine son günlerde ortalığı sel götüren şiddetli yağışlar, rüzgar ve fırtınalar ülke genelinde etkisini gösterdi.
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Bugün 14 Ekim itibarıyla sokaklarda su birikintileri, ani baskınlar ve gri bulutlar hakimken vatandaşlar şimdiden şu soruyu sormaya başladı: "Pastırma sıcakları gelmedi mi, havalar ne zaman düzelecek?"
Geçtiğimiz hafta yaşanan geçici sıcaklık artışları meteorolojik olarak tam anlamıyla "pastırma yazı" sayılmıyor. Halk arasında bilinen ve en klasik karakteristik özelliklerini gösteren gerçek pastırma sıcakları genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ortalarına doğru (genellikle ekim sonu - kasım başı aralığında) yaşanıyor.
İstanbul'u esir alan yağışlı ve serin hava dalgasının ardından, atmosferin yeniden sakinleşmesi ve yüksek basınç sisteminin etkisini göstermesiyle birlikte, asıl beklenen pastırma sıcaklarının ilerleyen günlerde (ayın sonuna doğru) kapıyı çalması öngörülüyor.
Gündüzleri güneşli, geceleri ise serin ve ayazlı geçen o sakin dönemin gelmesi için biraz daha sabretmek ve bu yağışlı haftayı atlattıktan sonra gelecek meteorolojik güncellemeleri takip etmek gerekiyor.
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