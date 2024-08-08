Pendik’te İETT otobüsü 4 katlı binaya çarptı: 1’i çocuk 6 yaralı

Pendik'te kontrolden çıkan bir İETT otobüsü 4 katlı binanın giriş kısmına çarptı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralanırken kolonları hasar gören binada yaşayanlar tahliye edildi. Kaza, Pendik Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü B.D.'nin kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü, cadde üzerindeki, 6 daire ve 3 dükkânın bulunduğu 4 katlı binanın girişine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 1'i çocuk 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede 4 katlı binanın girişindeki kolonun zarar gördüğü belirlendi. Yaralıların birinin, kaza anında otobüsün çarptığı binadaki bir dükkanda bulunduğu belirtildi. Binada yaşayanlvatandaşlar, giriş kattaki kolonların kazada hasar görmesi nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Kazada İETT otobüsü de kullanılmaz hale geldi.