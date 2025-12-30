Petrol iki ateş arasında: Venezuela’da abluka, Orta Doğu’da vekalet savaşı

MUKALLA LİMANINA SALDIRI

Diğer yandan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki vekalet savaşı Yemen'in güneyinde hava saldırıları ile devam ediyor. Riyad, BAE bağlantılı kanalların güneydeki ayrılıkçılara silah sağladığını iddia etti. Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki sorunların petrol piyasalarını olumsuz etkileyeceğine dair beklentiler güçleniyor.

Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen 1990 öncesi sınırlara bağlı bağımsız bir Güney Yemen'i yeniden kurmayı amaçlayan Güney Geçiş Konseyi (STC) ile bağlantılı silah depolarını hedef aldı. Suudi Arabistanlı yetkililer BAE'deki Fujairah limanından iki gemiyle silah teslim alındığını iddia etti. Bu gelişme operasyonun fitilini ateşledi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü, söz konusu operasyonun Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, Hadramevt ve Mehre illerinde sivillerin korunması için koalisyon güçlerinden gerekli tüm askeri tedbirlerin alınmasını talep etmesi üzerine gerçekleştirildiğini belirtti. Maliki, iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'ndan resmi izin alınmadan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğini kaydetti.

Konuya ilişkin BAE'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen'deki askerlerini 24 saat içinde ülkeden çekmeye ve silahlı gruplara desteğini kesmeye çağırdı.