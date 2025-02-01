Pınar Gültekin kararı Yargıtay’ı ikiye böldü

Muğla'da 2020 yılında vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın dosyası yargıyı böldü. Yargıtay'dan ilk derece ve istinaf mahkemesinin verdiği kararlar sonrasında farklı bir karar daha çıktı. SABAH'ın ulaştığı karara göre, yerel mahkeme tarafından uygulanan haksız tahrik indirimlerini kaldırarak katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karar bozuldu. Yargıtay, canlı olarak Pınar Gültekin'i yakan sanığın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak cezalandırılması gerektiği kararını verdi. Alınan karara 5 kişilik heyetteki iki üye ise karşı oy kullandı.Daire tarafından verilen kararda, sanık Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'in üzerine benzin dökerek yaktığı, Adli Tıp Kurumu raporlarına göre Gültekin'in yanmadan önce canlı olduğunun belirlendiği, bu durumun 'canavarca hisle öldürme' suçunun örneği olarak belirlendiği kaydedildi.