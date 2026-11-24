Evde tane tane ve lezzetli pilav hazırlamak isteyenlerin pirinci doğrudan tencereye almak yerine önceden hazırlaması gerekiyor. Ilık ve tuzlu suda bekletilen pirinçler, doğru şekilde yıkandığında fazla nişastasından arındırılabiliyor. Böylece pilavın kıvamını tutturmak da kolaylaşıyor.
Pirinç pilavı hazırlarken kullanılan yöntemlerden biri, pirinçleri pişirmeden önce ılık tuzlu suda bekletmek. Bu işlem pirinçlerin pişirme öncesinde su çekmesine yardımcı oluyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim materyallerinde de pirinçlerin ılık ve tuzlu suda bekletilmesi öneriliyor.
Pirinçleri ıslatırken dikkat edilmesi gereken nokta ise bekletme işleminin ardından yıkama aşamasını atlamamak. Pirinçler süzüldükten sonra birkaç kez soğuk sudan geçirilmeli ve nişastalı suyu berraklaşana kadar nazikçe yıkanmalı.
Pirinçlerin tuzlu suda bekletilmesi, pişirme öncesinde kontrollü şekilde su çekmelerine yardımcı oluyor. Ardından yapılan yıkama işlemi ise yüzeydeki fazla nişastanın uzaklaştırılmasını sağlıyor. Bu hazırlık, pilavın daha dengeli bir kıvamda pişmesine katkıda bulunabiliyor.
Ancak lezzeti yalnızca tuzlu su belirlemiyor. Kullanılan pirincin çeşidi, tereyağının miktarı ve pişirme sırasında tercih edilen su oranı da sonucu etkiliyor.
Lezzetli bir pirinç pilavı hazırlamak için ıslatma işleminin yanı sıra şu ayrıntılara da dikkat etmek gerekiyor:
Milli Eğitim Bakanlığının pilav hazırlama materyallerinde de pirincin nişastasından arındırılması, pişerken fazla karıştırılmaması ve uygun sıcaklıkta pişirilmesi öneriliyor.