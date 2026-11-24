TUZLU SUDA BEKLETMEK PİLAVA NE KAZANDIRIYOR?

Pirinçlerin tuzlu suda bekletilmesi, pişirme öncesinde kontrollü şekilde su çekmelerine yardımcı oluyor. Ardından yapılan yıkama işlemi ise yüzeydeki fazla nişastanın uzaklaştırılmasını sağlıyor. Bu hazırlık, pilavın daha dengeli bir kıvamda pişmesine katkıda bulunabiliyor.

Ancak lezzeti yalnızca tuzlu su belirlemiyor. Kullanılan pirincin çeşidi, tereyağının miktarı ve pişirme sırasında tercih edilen su oranı da sonucu etkiliyor.