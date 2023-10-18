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Giriş Tarihi: 18.10.2023 16:36 Son Güncelleme: 18.10.2023 16:40

Pitbulllu bıçaklı saldırgan tutuklandı

Avcılar'da dolaştırdığı Pitbull cinsi köpeği sokaktaki sahipsiz köpeklerin üzerine saldırtan ve kendisine müdahale eden Kenan A.'ya üzerindeki bıçağı göstererek tehdit eden Alaattin Y. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Alaattin Y., hakimlikçe hayvanları dövüştürme ve silahla tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alaattin Y., ifadesinde bıçağı geçmişte bir av bayisinden aldığını ve husumetlileri bulunduğundan dolayı taşıdığını söyledi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Pitbulllu bıçaklı saldırgan tutuklandı

Olay önceki gün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi'ndeki Firuze Çiçeği Sokak'ta meydana geldi. Alaattin Y. (42) elindeki ipe bağlı Pitbull cinsi köpeği ile dolaşmaya başladı. Alaattin Y., köpeği sokakta gördüğü sahipsiz köpeklere saldırttı. Köpekler kaçışırken, yakındaki bir motosiklet yetkili servisinin bahçesine kaçtı. İşyeri sahibi Kenan A., dışarı çıkarak duruma müdahale etmek istedi. Alaattin Y., Kenan A.'ya yanında taşıdığı bıçağı göstererek tehdit ettikten sonra uzaklaştı. Kenan Akdağ, güvenlik kamerası kayıtlarını alarak mahallede bulunan polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İfadelerin alınmasından sonra polis kısa sürede şüphelinin 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından kayıtlı Alaattin Y. olduğunu belirledi. Şüpheli gözaltına alındı, üzerinde taşıdığı bıçağa da el konuldu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli hakkında 'Tehdit' ve 6 bir 136 Sayılı Yasa'ya muhalefet suçlarından adli işlem başlatılırken ayrıca Kabahatler Kanunu'ndaki ilgili maddeye göre idari para cezası uygulandı. Pitbull köpeği ise, Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Alaattin Y., hakkında başlatılan adli işlem kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Alaattin Y., sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce hayvanları dövüştürme ve silahla tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HUSUMETLİLERİM OLDUĞU İÇİN BIÇAK TAŞIYORUM"

Şüpheli Alaattin Y., ifadesinde: "Avcılar'da iki haftadır misafir olarak kalıyorum. Pitbullu Esenyurt'ta bir sokakta bağlı olarak buldum. İpini kopardım, peşimden gelmeye başladı. Olay yerinde pitbull ile geçerken sokak köpekleri pitbulla saldırdı. Uzaklaşsınlar diye birine tekme attım. Bunun üzerine dükkanından çıkan Kenan A. ile aramızda tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması ile kendisine bıçak çektim. Bıçağı geçmişte bir av bayisinden almıştım. Husumetlilerim olduğu için taşıyorum" dedi.

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Pitbulllu bıçaklı saldırgan tutuklandı
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