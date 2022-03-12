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Giriş Tarihi: 13.3.2022

Pizza ve hamburgerler, Ayşegül öğretmenden

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Pizza ve hamburgerler, Ayşegül öğretmenden
Gaziantep'ın Şehitkâmil ilçesine bağlı Yenişarkaya İlkokulu öğretmeni Ayşegül Alıç, öğrencilerinin pizza ve hamburgeri merak ettiklerini ve hiç yemediklerini söylemeleri üzerine okulda görev yapan 2 öğretmen arkadaşıyla birlikte pizza hamuru yoğurdu. Velilerin getirdiği fırınlarda pizzaları pişiren Ayşegül Alıç, hamburger etlerini de odun sobasının üzerinde tavada pişirdi. Ayşegül öğretmenin hazırladığı pizza ve hamburgerleri 36 öğrenci afiyetle yedi. Alıç, "Öğrencilerim çok mutlu oldu. Onların mutlu olması beni de mutlu ediyor" dedi.

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Pizza ve hamburgerler, Ayşegül öğretmenden
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