Polatlar soruşturmasında 5 şüpheli daha adliyede: Savcılıktan 2 şüpheliye tutuklama talebi

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda geçtiğimi cuma gözaltındaki 18 şüpheliden Dilan ve Engin Polat'ın sa aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı.