Polatlar soruşturmasında 5 şüpheli daha adliyede: Savcılıktan 2 şüpheliye tutuklama talebi

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda geçtiğimi cuma gözaltındaki 18 şüpheliden Dilan ve Engin Polat'ın sa aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı.
ADLİYEYE GETİRİLDİLER
Polat ailesinin parmaklar ardına girmesinin ardından gözaltına alınan 6 şüphelinin daha emniyet işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden biri emniyetten serbest kalırken 5'i İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
SAVCILIKTAN 2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız'ı tutuklama talebiyle, Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç ve Kübra Doğan'ı adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.