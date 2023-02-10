Polis anne ve kızları gözyaşlarıyla uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Birçok vatandaşımız göçük altında kaldı. Acı haber Marmaris'e de ulaştı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosundan emekli Polis Memuru Yaşar Altıok'un, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru kızı Emine Çankır ile kızları 15 yaşındaki Şevval Çankır ve 10 yaşındaki Elif Ceren Çankır, enkaz altında kalarak can verdi. Acı haber Cankır'ın ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Emine Cankır ve kızlarının cansız bedenleri enkaz altından çıkarılarak Marmaris'e getirildi. Cankır ve kızlarının cenaze töreni Armutalan Camii'nde düzenlendi. Merhumların cansız bedenleri, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığına, gözyaşı ve dualarla defnedildi.Asrın felaketi Kahramanmaraş depremi: Etkilenen insan sayısı 28 ülkenin nüfusundan daha fazla! SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize haberleri: Arzu Apartmanı'ndan 6 kişi kurtarıldı!