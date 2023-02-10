Deprem bölgelerinde mucizeler sürüyor! Beni bırakın önce eşimi alın!

O ANLAR KAMERADA: "BENİ BIRAKIN ÖNCE EŞİMİ ALIN"

Yine Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki Naci Nane 108. saatte enkazdan sağ çıkarıldı. Aynı dakikalarda Hatay'dan da bir mucize haberi geldi. Lider Apartmanının enkazında kalan yaralı sağ olarak çıkarıldı. Yaralı vatandaş, "Beni bırakın önce eşimi alın" dedi. Ekipler ise "Onu da çıkaracağız" diye cevap verdi. Bu güzel haberden 5 dakika sonra ise ikinci mucize yaşandı. Yaralı vatandaşın eşi de kurtarıldı.

Hatay'da mucize kurtuluşlar! Karı koca 5 dakika arayla kurtarıldı | Video