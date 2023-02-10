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Haberler Yaşam Deprem bölgelerinde mucizeler sürüyor! Beni bırakın önce eşimi alın!
Giriş Tarihi: 10.02.2023 18:22 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 18:38

Deprem bölgelerinde mucizeler sürüyor! Beni bırakın önce eşimi alın!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Facianın 5. gününde de ekipler onlarca cana ulaştı. Hatay'da 109. saatte Lider Apartmanının enkazında kalan yaralı sağ olarak çıkarıldı. Yaralı vatandaşın, "Beni bırakın önce eşimi alın" sözleri ekipleri duygulandırdı. 5 dakika sonra yaralı kadın da sağ çıkarıldı. Kurtarma operasyonları kamelara böyle yansıdı. Görüntüler milyonları duygulandırdı

TOLGA YANIK
Ali ALTUNTAŞ
ÖMER ÇETİN
ERDOĞAN ÖZTÜRK
KAZIM BOLAT
Tahir ÖZÇELİK
AJANSLAR
Deprem bölgelerinde mucizeler sürüyor! Beni bırakın önce eşimi alın!

Hatay'ın İskenderun İlçesin'de de 110. saatte yaralı erkek vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı. Gaziantep'te de 110. saatte yeni bir mucize daha yaşandı. 32 yaşındaki Mehmet isimli genç adam enkazdan sağ çıkarıldı.

Deprem bölgelerinde mucizeler sürüyor! Beni bırakın önce eşimi alın!

Gaziantep'te 110. saatte yeni bir mucize daha yaşandı. 32 yaşındaki Mehmet isimli genç adam enkazdan sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta da moloz yığınları bulunan Muhammet Şeyban, UMKE görevlisine elini uzatarak 'Ne olur elimi bırakmayın' demesi duygu dolu anlara sahne oldu.

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Deprem bölgelerinde mucizeler sürüyor! Beni bırakın önce eşimi alın!

Muhammet Şeyban tam 82 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartılıp, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkaz altında kurtarma çalışmaları kamerada | Video

Deprem bölgelerinde mucizeler sürüyor! Beni bırakın önce eşimi alın!

O ANLAR KAMERADA: "BENİ BIRAKIN ÖNCE EŞİMİ ALIN"
Yine Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki Naci Nane 108. saatte enkazdan sağ çıkarıldı. Aynı dakikalarda Hatay'dan da bir mucize haberi geldi. Lider Apartmanının enkazında kalan yaralı sağ olarak çıkarıldı. Yaralı vatandaş, "Beni bırakın önce eşimi alın" dedi. Ekipler ise "Onu da çıkaracağız" diye cevap verdi. Bu güzel haberden 5 dakika sonra ise ikinci mucize yaşandı. Yaralı vatandaşın eşi de kurtarıldı.

Hatay'da mucize kurtuluşlar! Karı koca 5 dakika arayla kurtarıldı | Video

Deprem bölgelerinde mucizeler sürüyor! Beni bırakın önce eşimi alın!

'BENİ BURADAN KURTARIN'
Yine Kahramanmaraş'ta 104. saatte İbrahim Kantarcı enkaz altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kantarcı, enkaz altındayken kuzenini arayıp 'Beni buradan kurtarın' demişti.

MUCİZELERE ŞAHİT OLUYORUZ!
Depremin yıktığı İskenderun'da da 14 yaşındaki Ahmet 104. saatte yaşam koridoru açılarak kurtarıldı.

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