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Deprem bölgelerinde mucizeler sürüyor! Beni bırakın önce eşimi alın!
Giriş Tarihi: 10.02.2023 18:22
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
18:38
Deprem bölgelerinde mucizeler sürüyor! Beni bırakın önce eşimi alın!
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Facianın 5. gününde de ekipler onlarca cana ulaştı. Hatay'da 109. saatte Lider Apartmanının enkazında kalan yaralı sağ olarak çıkarıldı. Yaralı vatandaşın, "Beni bırakın önce eşimi alın" sözleri ekipleri duygulandırdı. 5 dakika sonra yaralı kadın da sağ çıkarıldı. Kurtarma operasyonları kamelara böyle yansıdı. Görüntüler milyonları duygulandırdı