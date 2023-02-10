98 saat sonra enkaz sağ kurtarılan küçük kızın sözleri hem güldürdü hem ağlattı: "İğne mi? Acır mı?" | Video
Hatay'ın merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi, Gündüz Caddesi üzerinde yerle bir olan Bakırcı Apartmanı'ndan 98 saat sonra sağ kurtarılan 7 yaşındaki kız çocuğunun kendisine damar yolu açmak isteyen UMKE görevlisine "İğne mi o? Acır mı?" diye sorması kurtarma ekiplerini hem güldürdü, hem de ağlattı.
Yaklaşık 5 saat süren kazı çalışmasının ardından kurtarma ekipleri 7 yaşındaki Tec'in bulunduğu bölgeye indi ve küçük kızı 98 saat sonra dışarıya canlı olarak çıkardı. Tec'in ilk sözleri kendisine susayıp acıktığını soran kurtarma görevlisine evet demek oldu. Daha sonra kendisine susuzluğunu ve açlığını giderecek bir ilaç vereceğini belirten UMKE görevlisine ne ilacı diye soran küçük kız damar yolu açmak isteyen görevliye de "Ne o ? İğne mi? Acır mı?" şeklinde sorular yöneltmesi kurtarma ekiplerini bir yandan güldürürken bir yandan da duygulandırdı. Kurtarma ekiplerinin elleri üzerinde sedyede bağlı şekilde enkazdan çıkarılıp aşağıya indirilen 7 yaşındaki Tec 112 ambulansına konulup hastaneye kaldırıldı.
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