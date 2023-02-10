Video Yaşam Ekiplerin enkaz altında kurtarma çalışmaları kamerada | Video
Ekiplerin enkaz altında kurtarma çalışmaları kamerada | Video

Ekiplerin enkaz altında kurtarma çalışmaları kamerada | Video

10.02.2023 | 10:24

Kahramanmaraş'ta depremden çöken binaların içine açtıkları yaşam tünelleri ile mahsur kalanlara arama kurtarma ekiplerinin o anları görüntülere de yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
10 ili derinden etkileyen binlerce can kaybı, on binlerce yaralının olduğu Kahramanmaraş depreminde 5. güne girildi. Çöken binalarda mahsur kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken, bugüne kadar bir çok kişi enkazların altından sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin kendi canlarını tehlikeye atarak girdikleri enkazlardan sağ çıkardığı her kişi, tüm Türkiye için umut oldu. Umutların devam ettiği bölgede ekiplerin yaşam tünelleri açarak mahsur kalanlara ulaşmaları ise kameralara da yansıdı.

Sakarya ekibinin depremin 3 ve 4'üncü günde kaydettiği görüntüler de enkaz altındaki depremzedelerle konuşmaları ve canla başla mücadeleleri yer aldı.

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