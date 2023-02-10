Video Yaşam Hatay'da 10 günlük Yağız bebek ile annesi, 90. saatte enkazdan kurtarıldı | Video
Hatay'da 10 günlük Yağız bebek ile annesi, 90. saatte enkazdan kurtarıldı | Video

Hatay'da 10 günlük Yağız bebek ile annesi, 90. saatte enkazdan kurtarıldı | Video

10.02.2023 | 11:26

Hatay'da 10 günlük bebek ile annesi, depremden yaklaşık 90 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin
ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebeği, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtardı.

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