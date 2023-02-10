Hatay'da 10 günlük Yağız bebek ile annesi, 90. saatte enkazdan kurtarıldı | Video 10.02.2023 | 11:26 Hatay'da 10 günlük bebek ile annesi, depremden yaklaşık 90 saat sonra enkazdan kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerinardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Hatay'da çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebeği, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtardı.