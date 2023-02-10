Hatay'da mucize kurtuluşlar! Karı koca 5 dakika arayla kurtarıldı | Video
Hatay'da karı koca depremin 109. saatinde 5 dakika arayla kurtarıldı.
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