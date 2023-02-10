Video Yaşam Kahramanmaraş'ta anne kız, depremin 101'inci saatinde enkaz altından çıkartıldı | Video
Kahramanmaraş'ta anne kız, depremin 101'inci saatinde enkaz altından çıkartıldı | Video

Kahramanmaraş'ta anne kız, depremin 101'inci saatinde enkaz altından çıkartıldı | Video

10.02.2023 | 09:49

Kahramanmaraş'ta anne kız, depremin 101'inci saatinde enkaz altından çıkartıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları 5'inci günde de devam ediyor. Kahramanmaraş Merkez'de bulunan Serçim Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması yapan ekipler, anne Canan Şavkılı ve 11 yaşındaki kızı Melike'ye ulaştı. Aralarında İsviçreli ekiplerin de yer aldığı çok sayıda arama kurtarma ekibi, anne kıza ulaşmak için zamanla yarıştı. Enkazda bir koridor oluşturan ekipler, içeri girerek anne kızın oluştuğu bölüme ulaştı. Depremden 101 saat sonra önce anne Canan Şavkılı enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, kısa bir süre sonra 11 yaşındaki Melike'yi de enkazdan sağ olarak çıkarttı. Anne kız, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Öte yandan arama kurtarma ekipleri enkazın başında gözyaşlarına boğuldu

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