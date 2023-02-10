Video Haber 111'inci saat yeni mucizeye sahne oldu | Video
111'inci saat yeni mucizeye sahne oldu | Video

111'inci saat yeni mucizeye sahne oldu | Video

10.02.2023 | 19:41

Hatay, 600 Evler'de 65 yaşındaki bir kişi enkaz altından çıkarıldı. Detaylar A Haber'de!

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