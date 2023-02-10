Hatice depremden 92 saat sonra kurtarıldı, el sallayarak çıktı | Video
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde anne ile kızı 92 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Hatice enkazdan el sallayarak çıktı, ambulansa binene kadar el sallamaya devam etti. Ardından Mihriban anne sağ kurtulurken ekiplerinin elini sıkı sıkı tuttu.
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