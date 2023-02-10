7 kişi için çalışılan enkazda, 100'üncü saatte mühendis yaralı kurtarıldı | Video
HATAY'ın Antakya ilçesindeki 600 Evler konutlarında sağ olduğu değerlendirilen 7 kişi için çalışma yapılırken, 100'üncü saatte 30 yaşındaki inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş, yaralı olarak çıkartıldı.
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