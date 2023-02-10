Haberler
Yaşam
Kahramanmaraş depremi sonrası inanılmaz tablo: Etkilenen insan sayısı 28 ülkenin nüfusundan daha fazla!
Giriş Tarihi: 10.02.2023 16:20
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
16:21
Kahramanmaraş depremi sonrası inanılmaz tablo: Etkilenen insan sayısı 28 ülkenin nüfusundan daha fazla!
Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sallandı. Asrın felaketi olarak adlandırılan facia; Kahramanmaraş dışında 9 ili daha yıktı. Depremden etkilenen insan sayısı 13.5 milyona ulaştı. Bu rakam, 28 ülkenin nüfusundan daha fazlaydı. O ülkeler şöyle sıralandı...