Kuran okumayı bir an bile bırakmadı: Enkaz altından çıkarılan vatandaş Bakara Suresi’yle hayata tutundu | Video 10.02.2023 | 12:09 Kahramanmaraş merkezli depremlerin 5. gününde enkaz altından arama kurtarma ekiplerince çıkarılan bir vatandaş Bakara Suresi’ni okuyarak hayata tutundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Polis Arama Kurtarma ekipleri tarafından ulaşılan şahıs sıkıştığı yerden çıkartılana kadar Bakara Suresi'nin 285 ve 286'ncı ayeti olan 'Amenerrasulü' duasını okudu. Şahısın 5. günün sonunda enkaz altından kurtarılma anlarında şoka girdiği görüntüler kameralara yansıdı.Enkaz altından çıkartılan şahıs daha sonrasında sağlık ekipleri tarafından müşahede altına alındı.