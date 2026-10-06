Polis Bile Giremiyor: Adım Atanı Zengin Eden Dünyanın En Tehlikeli Şehri!

TAM 5100 METRE RAKIMDA!
Burası Peru And Dağları'nda yer alan ve yeryüzünün en yüksek kalıcı yerleşim yeri olarak kabul edilen La Rinconada şehri. Tam 5 bin 100 metre rakımda kurulan bu kentte nefes almak bile devasa bir çaba gerektiriyor.
BİR HAYATTA KALMA MERKEZİNE DÖNÜŞMÜŞ...
İnsan iradesinin sınırlarını görmek isteyenleri ve zorlu coğrafyaların gizemine merak duyanları hayrete düşüren bu bölge, tam anlamıyla bir hayatta kalma merkezine dönüşmüş durumda. Peki, hiçbir konforun bulunmadığı, aşırı soğuk ve dondurucu buzullarla çevrili bu ölümcül dağa on binlerce insanı çeken güç tam olarak ne?
Cevap tek bir kelimede gizli: Altın. National Geographic'e göre, bölgedeki zengin altın madenleri insanları buraya çeken en büyük motivasyon kaynağı.
Şehir planlı bir şekilde büyümedi; tamamen altın arama çılgınlığının yarattığı kontrolsüz ekonomik dalgaya ayak uydurmak amacıyla doğaçlama olarak inşa edildi.
Küresel piyasalarda altın fiyatlarının hızla yükselmesi, eski bir madenci kampını yıllar içinde 50 bin nüfuslu devasa ama bir o kadar da kuralsız bir kente dönüştürdü.
Kentte şebeke suyu, kanalizasyon sistemi veya düzenli çöp toplama mekanizması yok. İnsanlar çamur, atık ve dondurucu çevresel baskılar altında günlük yaşamlarını sürdürüyor.
5 bin metrenin üzerinde oksijen seviyesi deniz seviyesine göre çok ince olduğu için en basit fiziksel aktiviteler bile ağır yorgunluğa ve kronik sağlık sorunlarına yol açıyor.