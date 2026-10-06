Polis Bile Giremiyor: Adım Atanı Zengin Eden Dünyanın En Tehlikeli Şehri!

NÜFUSU ÇOK AMA EN TEMEL ALTYAPI HİZMETLERİ YOK

NASA Dünya Gözlemevi verilerine göre, bu devasa nüfusa rağmen şehirde modern yaşamın en temel altyapı hizmetleri bile bulunmuyor. Resmi kayıtlar, dondurucu soğuk altındaki bu izole hayatı tüm çıplaklığıyla belgeliyor.